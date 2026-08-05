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हर पात्र पशुपालक तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ: सीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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हर पात्र पशुपालक तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ: सीडीओ कि वैज्ञानिक पशुपालन और आधुनिक डेयरी तकनीकों को अपनाकर पशुपालक अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते

हर पात्र पशुपालक तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ: सीडीओ
हर पात्र पशुपालक तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ: सीडीओ

सोनभद्र, संवाददाता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन सभागार में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव के तहत जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने कहा कि वैज्ञानिक पशुपालन और आधुनिक डेयरी तकनीकों को अपनाकर पशुपालक अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की सभी डेयरी एवं पशुपालन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र पशुपालक तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। कॉन्क्लेव में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा.एके मिश्रा ने पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियमित टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित पशु आहार और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की वैज्ञानिक जानकारी दी।

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उन्होंने कहा कि स्वस्थ पशु ही बेहतर गुणवत्ता वाले दूध और अधिक उत्पादन की सबसे बड़ी कुंजी हैं। इसलिए समय-समय पर टीकाकरण और उपचार में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव में पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, दुग्ध उत्पादक किसान, स्वयं सहायता समूहों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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