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जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का पांच होगा आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में 05 अगस्त को विकास भवन सभागार में डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। कॉन्क्लेव में आधुनिक डेयरी प्रबंधन, पशु रोगों की रोकथाम और विभागीय योजनाओं की जानकारी पर चर्चा की जाएगी।

जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का पांच होगा आयोजन

बहराइच,संवाददाता। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 05 अगस्त को विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।सीडीओ सुनील कुमार धनवंता ने बताया कि यह कॉन्क्लेव दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाना है।कॉन्क्लेव में आधुनिक डेयरी प्रबंधन, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, औपचारिक डेयरी प्रसंस्करण, चारा प्रबंधन, पशु रोगों की पहचान, रोकथाम, निगरानी, नियंत्रण एवं टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण और परिचर्चा होगी।

साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।गोष्ठी में दुग्धशाला विकास व पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों व वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।सीडीओ ने कहा कि प्रगतिशील पशुपालकों, दुग्ध उत्पादक कॉन्क्लेव का लाभ उठाएं।

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