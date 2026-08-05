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स्वदेशी गोसंवर्धन योजना में 28 लाभार्थियों को मिला चयन पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में विकास भवन में जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए। योजना के अनुसार, किसान स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर 40 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करेंगे।

स्वदेशी गोसंवर्धन योजना में 28 लाभार्थियों को मिला चयन पत्र

कानपुर। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन की अध्यक्षता में जिलास्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के दुग्ध विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना 2026-27 के तहत चयनित 28 लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी ने चयन पत्र वितरित किया। जिला दुग्ध विकास अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत वाह्य प्रदेश से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर किसानों को 40 प्रतिशत (अधिकतम 80,000 रुपये) का अनुदान मिलेगा।

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मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुराग सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के प्रो. रामजी गुप्ता ने भी जानकारी दी।

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