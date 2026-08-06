पशुपालकों ने दुग्घ उत्पादन बढ़ाने का लिया संकल्प
वाराणसी में दुग्ध विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर डेयरी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य दूध उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध समितियों को मजबूत करना और पशुपालकों को नई तकनीकों से अवगत कराना था। मुख्य अतिथि विजय कुमार जायसवाल ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। दुग्ध विकास विभाग के 50 वर्ष पूरा होने पर बुधवार को विकास भवन के सभागार में डेयरी कॉन्क्लेव हुआ। इसका उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकों की आय बढ़ाना, दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक डेयरी तकनीकों के प्रचार-प्रसार की जानकारी पशुपालकों को देना था। दुग्ध उत्पादकों ने नई तकनीकों, पौष्टिक आहार का उपयोग कर दूध के उत्पादन को बढ़ाने का संकल्प लिया। कॉन्क्लेव का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी विजय कुमार जायसवाल ने किया। पशुपालकों को दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति-2022, नंदबाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, ऋण सुविधा की जानकारी दी गई। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं टीकाकरण, चारा प्रबंधन की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर नंदबाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाभार्थियों को सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने चयन पत्र वितरित किया। इस दौरान क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी अखिलेन्द्र मिश्रा, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी विवेक वर्मा, दुग्ध निरीक्षक रत्नेश चन्द्र पांडेय आदि मौजूद रहे।
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