डेयरी कॉन्क्लेव-2026 में आधुनिक तकनीकी पर दिया जोर
गोरखपुर में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में विभिन्न डेयरी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए और लाभार्थियों को योजना के तहत अनुमति पत्र प्रदान किए गए।
गोरखपुर, निज संवाददाता। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को विकास भवन सभागार में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया गया। यह आयोजन दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया। डेरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने किया। कॉन्क्लेव में विभिन्न डेयरी उत्पादों का स्टॉल लगाया गया।
मुख्य विकास अधिकारी का उद्बोधन
साथ ही मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत लाटरी से 28 लाभार्थियों चयन और अनुमति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य डेयरी और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाई जाए। साथ ही पशुपालक आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक होकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय दुगनी कर सकें। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ धर्मेंद्र पाण्डेय ने भी दुग्ध उत्पादकों और पशु पालकों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम का आयोजन
दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के दौरान सरकारी योजनाओं के 28 पात्र लाभार्थियों को चयन और अनुमति पत्र वितरित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शामिल के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन किया गया।
दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी
इस दौरान श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लि, मदर डेयरी, पराग डेयरी और ज्ञान डेयरी की तरफ से अपने-अपने दुग्ध उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान पशु चिकित्साधिकारी डॉ बीके सिंह, डॉ सुबोध, कृषि विज्ञान अधिकारी डॉ एसके सिंह ने पशुओं के स्वास्थ्य, चारा प्रबंधन, विभागीय योजनाओं, आधुनिक डेयरी प्रबंधन और टीकाकरण की जानकारी दी।
सामान्य प्रश्न
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