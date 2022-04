भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में उछाल जारी, दिल्ली बनता जा रहा हॉटस्पॉट

भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 3,688 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं।

