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महिला के साथ मारपीट, बचाव करने आई बेटी के साथ छेड़खानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया केस दबंग ने शिकायत करने पर दी जानमाल की धमकी

महिला के साथ मारपीट, बचाव करने आई बेटी के साथ छेड़खानी

महोबा, संवाददाता। दबंग ने महिला के साथ मारपीट की। बचाव करने आई बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया कि 27 जुलाई को गांव का दबंग आकर मां के साथ गाली गलौच करने लगा मना करने पर मारपीट की। शोर शराबा सुनकर जब वह मौके पर पहुंची और विरोध किया तो दबंग ने बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की। बाद में वह दबंग के चुंगल से छूटी तो दबंग ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित नरेंद्र राजपूत के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया केसदबंग ने शिकायत करने पर दी जानमाल की धमकी

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