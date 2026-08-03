डीएलएड परीक्षा में आसान सवाल देखकर खिले चेहरे
मोतिहारी में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र एमजेके कन्या इंटर कॉलेज था। कुल 554 में से 541 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा दो पालियों में हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा।
मोतिहारी,निप्र। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्ण रही। परीक्षा के लिए एक मात्र परीक्षा केंद्र शहर के एमजेके कन्या इंटर कॉलेज को बनाया गया है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5.15 बजे तक संचालित हो रही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय पूर्वाह्न 8 बजे से 9 बजे तक है। केंद्राधीक्षक लालबाबू साह ने बताया कि पूरी तरह जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिली। यहां कुल 554 में 541 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।
जबकि 13 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। इस दौरान प्रथम पाली में भाषा की समझ,आरंभिक भाषा का विकास व द्वितीय पाली में शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिवेश की परीक्षा हुई। परीक्षार्थी अमित कुमार, आदित्य, सुमन कुमार ने कहा कि पेपर अच्छा गया है। देने में कोई परेशानी नहीं हुई। केंद्राधीक्षक श्री साह ने बताया कि कुल 50 अंक में 35 अंक की परीक्षा हुई। जिसमें 25 अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न थे। वहीं 10 अंक के दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गये थे।जिसमें एक प्रश्न का जबाव देना था। परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त तक संचालित होगी।
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