लक्षद्वीप से सटा हुआ है चक्रवाती तूफान 'महा' का केंद्र, रेड अलर्ट जारी

क्रवाती तूफान महा को लेकर मौसम विभाक ने लक्षद्वीप में दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा केरल के भी छह जिले ऐसे हैं जहां पर इस तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को मौसम विभाग ने कहा कि कहा है कि चक्रवाती तूफान महा लक्षद्वीप के उपर 9.0°N और देशांत 74.1°E के निकट केंद्रित है।

जो कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर और मालदीव के निकटवर्ती क्षेत्र, मिनिकॉय (लक्षद्वीप) से 130 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग ने कहा कि लक्षद्वीप क्षेत्र में अगले 24 घंटे में यह चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। चक्रवाती तूफान की वजह से तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ बारिश भी देखने को मिली है।

IMD: Cyclonic storm MAHA centered near latitude 9.0°N & longitude 74.1°E over Lakshadweep & adjoining southeast Arabian Sea & Maldives area, 130 km northeast of Minicoy (Lakshadweep). It will intensify into a severe cyclonic storm during the next 24 hours over Lakshadweep area. pic.twitter.com/n6VmQR8LF4