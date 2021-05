VIDEO: देखें, कैसे गुजरात में 'तौकते' तूफान ने मचाई तबाही, सेना ने उठाया जिम्मा

चक्रवाती तूफान तौकते सोमवार देर रात गुजरात के तटों से टकरा गया। अरब सागर में बना यह चक्रवात अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को साथ लेकर आया है, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए। तूफान ने अभी तक 12 लोगों की जान ले ली है। गुजरात के सोमनाथ और दीव में हर जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए जिसे सोमवार देर रात सेना ने के जवानों की मदद से साफ किया गया। देखें, इस तूफान ने कैसे हर तरफ इस तूफान ने तबाही मचाई है:

हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात तौकते सोमवार रात में सौराष्ट्र क्षेत्र के दीव और ऊना के बीच गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है।

#WATCH | Strong wind and rain continue in Gujarat's Amreli#CycloneTauktae pic.twitter.com/qr9zJqsD8b

गुजरात में सेना ने उठाया जिम्मा।

Army personnel last night cleared the road between Gujarat's Somnath district and Diu, which was blocked due to fallen trees; soon after vehicular movement also resumed #CycloneTauktae pic.twitter.com/9KAbyzBhh9

सौराष्ट्र में बारिश और तेज हवाओं ने मचाया कहर।

Rain and gusty winds seen in Una town of Saurashtra near Diu, at midnight today#CycloneTauktae pic.twitter.com/0u0mNUYha7

महाराष्ट्र: मुंबई के इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते हुए बंद, रात में एनडीआरएफ की टीमों ने सड़कों से हटाए पेड़।

Maharashtra | NDRF team clearing fallen trees and branches from a road in Dahisar area of Mumbai, last night.#CycloneTauktae pic.twitter.com/upOlIeJlch

महाराष्ट्र में भी जगह-जगह सड़कों पर गिरे पेड़।