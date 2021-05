Cyclone Tauktae Live Updates: चक्रवात 'तौकते' ने अब तक ली 6 की जान, मुंबई में भी बारिश शुरू

भारत अपने पश्चिमी तट के निचले इलाकों से हजारों लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि एक शक्तिशाली चक्रवात 'तौकते' (Cyclone Tauktae) ने मंगलवार की सुबह गुजरात राज्य में कम से कम छह लोगों की जान ले ली है। अरब सागर में बना यह चक्रवात अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को साथ लेकर आया है, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बयान में कहा, "24 घंटों के दौरान इसके और तेज होने और उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। 17 मई की शाम को गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है।" चक्रवात के 175 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात को पार करने की उम्मीद है।

Cyclone Tauktae Live Updates:

>> चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है।

Maharashtra: Light spell of rain and gusty winds seen in in view of Cyclone Tauktae; early morning visuals from Wadala area of Mumbai pic.twitter.com/ZD1SZ4r0e5