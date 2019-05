Cyclone Fani Videos: चक्रवात के ये वीडियो उड़ा देंगे आपके होश, 245 km प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं

आखिरकार चक्रवात ‘फेनी’ (Cyclone Fani) ने ओडिशा में दस्तक दे ही दी। ओडिशा के समुद्री तटों से टकराकर तूफान ने राज्य में कहर बरपाया। सुबह आठ बजे से ही लोगों की धड़कनें तेज थीं। किसी भी पल उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तूफान ने ओडिशा में 245 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी। ओडिशा के पुरी में पहुंचते ही समुद्री तट के आस-पास के पेड़, झोपड़ी और कच्चे मकान सबकुछ उजड़ गए। तूफान के दस्तक देने के कुछ देर बाद से ही सोशल मीडिया फेसबुक व ट्विटर पर इसकी भयावहता को दिखाते कई वीडियो वायरल होने लगे। इन सभी वीडियो में तेज बहती हवा के साथ भीषण बारिश की डरा देने वाली आवाज साफ सुनी जा सकती है। आइए इन वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे फेनी तूफान ओडिशा के समुद्री तटों पर तबाही मचाई। इन सभी वीडियो को लोगों के ट्विटर हैंडल से लिया गया है इसका लाइव हिन्दुस्तान से कोई वास्ता नहीं है।

ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं...

#WATCH: Visuals of heavy rainfall and strong winds from Balipatna in Khurda after #CycloneFani made a landfall in Odisha's Puri. pic.twitter.com/g9gXHbpqu5

Cuttack me aaesa haal h#FaniCyclone pic.twitter.com/zekAMM4jcV

— Arnab Mishra (@ArnabMishra16) May 3, 2019

#WATCH: Visuals from Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar after #FaniCyclone made a landfall in Puri earlier in the day. Restoration process underway. pic.twitter.com/zB9FShmLzn

#Odisha cyclone #fani k vayankar drushya 😰😨 pic.twitter.com/GCgo9XmQM7

— Smruti Ranjan malik (@SmrutiR39335248) May 3, 2019

In spite of extreme adverse weather, uprooted trees being removed by Ganjam Police and giving their best at Chatrapur areas. pic.twitter.com/NI43jawFrH

— SP GANJAM (@sp_ganjam) May 3, 2019

#FaniCyclone #odisha see how a crane collapses in Bhubaneshwar in Cyclone Fani. pic.twitter.com/QVho1QVlCL

— Madhusudan Pattanaik (@madhuspatnaik) May 3, 2019

Clip 2

Latest from #Puri #CycloneFani pic.twitter.com/n6opGNUcVQ

— Asit Mohanty - ଅସିତ ମହାନ୍ତି (@Asit5) May 3, 2019

— Soumyadeep Bag (@soumyadeepbag20) May 3, 2019

— Chowkidar Darth Vader (@Sipun_dssh) May 3, 2019

#WATCH Rain and strong winds hit Bhubaneswar as #FANI cyclone hits Puri coast with wind speed of above 175km/per hour. pic.twitter.com/QZYkk1EALI

#WATCH Odisha: Strong winds and rainfall hit Puri. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today. Visuals from near Puri Beach. pic.twitter.com/Wc9i851CNY

The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this🙏 pic.twitter.com/BXkdNQlULm

— Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) May 3, 2019

As landfall impact of #CycloneFani hits Puri, here's how it feels on the ground.



Video courtesy @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/WNDWgoXtmP

— PIB India (@PIB_India) May 3, 2019

— Asit Mohanty - ଅସିତ ମହାନ୍ତି (@Asit5) May 3, 2019

Speed thrills but kills. #CycloneFani pic.twitter.com/FRdnX7COD3

The fiery #CycloneFani blows through Puripic.twitter.com/tf5VlwHoCu

— PIB India (@PIB_India) May 3, 2019

— Rajesh Gupta (@rajesh29feb) May 3, 2019

"Extensive damage to structure of AIIMS Bhubaneswar reported due to #CycloneFani . All patients,staff, students safe.Many water tanks have blown off,lighting poles are down, airconditioners damaged. We have enough supplies, ready to support the state" - Health Secy Preeti Sudan pic.twitter.com/Me1WHqZimY

— Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 3, 2019