Cylcone Fani : ओडिशा में तबाही मचाने के बाद 'फेनी' ने पश्चिम बंगाल में दी दस्तक

Cylcone Fani live updates: शुक्रवार को ओडिशा में भीषण तबाही मचाने के बाद देर चक्रवाती तूफान फेनी ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी। फेनी तूफान पश्चिम बंगाल के खड़गपुर इलाके को पार कर उत्तर-पूर्व दिशा में 90 किमी/घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

#CycloneFani hits West Bengal by crossing Kharagpur; to continue further in North-East direction with the wind speed of 90 km/hour.