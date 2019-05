Cyclone Fani Alert: खतरनाक तूफान कुछ ही देर में देगा दस्तक, 24 घंटे तक सभी उड़ानें रद्द

Cyclone Fani Live Updates: चक्रवाती तूफान फेनी भारत में अब कभी भी दस्तक दे सकता है। तूफान की भयावहता को देखते हुए मौसम विभाग, एनडीआरएफ समेत देश की सभी राहत और बचाव एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नौसेना और सेना को भी किसी भी वक्त सेवा देने के लिए तैनात रहने के लिए कहा गया है। फेनी तूफान देश में सबसे पहले ओडिशा के तटीय इलाकों में दस्तक देगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अडिशा के तट से तूफान के टकराने की आशंका है।

नासा ने भारतीय समुद्र तट के पास च्रकवात फेनी की उपस्थिति दर्ज की

नासा के उपग्रहों एक्वा और टेरा ने चक्रवात फोनी की उपस्थिति दर्ज की है, जो भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक ब्लॉग में कहा कि उपग्रहों ने चक्रवात फेनी की तस्वीरें मुहैया कराई है। उसने कहा, फेनी 30 अप्रैल और एक मई को उत्तरी हिंद महासागर के माध्यम से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा था, जब एक्वा और टेरा उपग्रहों ने इसकी तस्वीरें मुहैया कराई थी।

प्रधानमंत्री ने चक्रवात फेनी की स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात फेनी की स्थिति को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री को चक्रवात के संभावित मार्ग की जानकारी दी गयी। साथ ही फेनी को लेकर एहतियात के तौर पर और स्थिति से निटपने की तैयारी के तौर पर उठाये गये कदमों की जानकारी दी गयी। स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाये रखने का निर्देश दिया ताकि एहतियाती कदम तथा जरूरत के हिसाब से राहत एवं बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाये जा सकें। इस उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधानसचिव, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विभाग, एनडीआरएफ, एनडीएमए और प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

NDRF की 81 टीमें तैनात

चक्रवातीय तूफान फेनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 81 टीमों को तैनात किया गया है। इन टीमों में चार हजार से अधिक विशिष्ट कर्मी शामिल हैं। चक्रवात के ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की संभावना है। चक्रवात के शुक्रवार को ओडिशा में पुरी के दक्षिणी हिस्से में दस्तक देने की संभावना है। एनडीआरएफ के प्रमुख एस एन प्रधान ने 'पीटीआई-भाषा को बताया कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लगभग 50 टीम पहले से ही तैनात है जबकि अन्य 31 टीमों को तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक (डीजी) ने बताया कि ओडिशा में पुरी के आस-पास अत्याधुनिक साजो सामान से लैस 28 टीमों को तैनात किया गया है।

#CycloneFani : A cyclone can be devastating. Follow these do's and don'ts of a #cyclone before it inflicts heavy damage to your region. pic.twitter.com/ZfO6Hrc7Kt

इसी तरह आंध्र प्रदेश में 12 टीमों और पश्चिम बंगाल में छह टीमों को तैनात किया गया है। बाकी टीमों, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 50 कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें इन राज्यों में तैयार रखा गया है। प्रधान ने कहा कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और पुरी में बचाव और राहत दल की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और एक कमांडेंट-रैंक के अधिकारी को भी काम सौंपा गया है। तमिलनाडु और केरल में एनडीआरएफ टीमों को भी अलर्ट किया गया है।

फेनी के प्रभाव से आंध्र के उत्तरी तटीय इलाकों में बारिश

आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाकों में गुरुवार को तेज बारिश हुई क्योंकि ये इलाके बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित हैंऔर अभी बंगाल की खाड़ी चक्रवाती तूफान फेनी के चपेट में है। उड़ीसा की सीमा से लगे आंध्र के तटीय इलाके में स्थित श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम जिलों में 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूवीर् गोदावरी जिले के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। चूंकि उड़ीसा से सटे श्रीकाकुलम जिले में इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव की संभावना सबसे ज्यादा है इसलिए अधिकारियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिला अधिकारियों ने नागवली और वंशधारा नदियों के किनारे स्थित गांवों के लोगों को सचेत कर दिया है।

200 गांवों के प्रभावित होने की आशंका

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जिले में तेज बारिश होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी (आरटीजीएस)के अधिकारियों के अनुसार, श्रीकाकुलम जिले के तटीय भागों में 123 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के बहने की संभावना है। सभी तटीय इलाकों में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्य सचिव एल.वी. सुब्रमण्यम ने कहा है कि प्रत्येक मंडल के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया है क्योंकि इस चक्रवाती तूफान से 200 गांवों के प्रभावित होने की आशंका है, जन हानि को रोकने के लिए अधिकारियों ने उपाय किए हैं।

नायडू ने की नवीन पटनायक से बात

राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आरटीजीएस के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग संग स्थिति की पुन: समीक्षा की। उन्होंने अपने समकक्ष उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात की और चक्रवाती तूफान के चलते आने वाली परिस्थितियों के बारे में भी आलोचना की। इस स्थिति से निपटने के लिए नायडू ने उड़ीसा को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

कोलकाता-चेन्नई मार्ग की उड़ीसा तटवर्ती लाइन पर 223 ट्रेनें रद्द

भारतीय रेलवे ने चक्रवाती फेनी की वजह से कोलकाता-चेन्नई मार्ग की उड़ीसा तटवर्ती लाइन पर चलने वाली 223 ट्रेनों को चार मई तक रद्द कर दिया है।

भुवनेश्वर, कोलकाता हवाई अड्डों पर उड़ानों का परिचालन रद्द

भारतीय विमानन निकाय डीजीसीए ने बृहस्पतिवार को कहा कि चक्रवात फोनी की वजह से भुवनेश्वर आने और जाने वाली उड़ानें तीन मई को 'रद्द रहेंगी। डीजीसीए ने कहा कि चक्रवात फोनी की वजह से तीन मई रात साढ़े नौ बजे से चार मई शाम छह बजे के बीच कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही बंद रहेगी। 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के ओडिशा के तट पर शुक्रवार को पहुंचने के आसार हैं। परामर्श में कहा गया है कि संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण से मंजूरी मिलने के बाद ही उड़ानों का परिचालन शुरू होगा।

Have a look at the roll being experienced by one of the ships deployed in the wake of #CycloneFani. Do notice the totally wet quarter deck..

.. Yes, its getting in and out of water view choppy seas around pic.twitter.com/RqZoDcBPDX