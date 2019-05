Cyclone Fani का तांडव: भीषण चक्रवात से तबाह हुआ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट

ओडिशा में आए भीषण चक्रवात तूफान फेनी (Cyclone Fani) से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की छत, दीवारें, होर्डिंग्स हवा में उड़ गए। जगह-जगह मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक की छत तो पूरी तरह उड़ गई। इसके अलावा सीढ़ियों के बगल में लगे शेड भी तबाह हो गए हैं।

यही हाल एयरपोर्ट का भी रहा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर का नजारा देख आप हैरान रह जाएंगे। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के पास कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। प्रशासन ने लोगों को स्टेशन से तूफान खत्म होने तक दूर रहने के लिए कहा है।

#WATCH: Visuals from Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar after #FaniCyclone made a landfall in Puri earlier in the day. Restoration process underway. pic.twitter.com/zB9FShmLzn