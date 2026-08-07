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पिकअप ने साइकिल सवार को रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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ऊंचाहार (रायबरेली) में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 65 वर्षीय बुजुर्ग राजमिस्त्री पीताम्बर प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप की तलाश शुरू कर दी है।

पिकअप ने साइकिल सवार को रौंदा, मौत
पिकअप ने साइकिल सवार को रौंदा, मौत

ऊंचाहार (रायबरेली), संवाददाता। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से साइकल सवार बुजुर्ग राजमिस्त्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। क्षेत्र के पूरे छीटू सिंह मजरे सवैया हसन गाँव निवासी पीताम्बर प्रजापति उम्र 65 वर्ष राजमिस्त्री का कार्य करता था।शुक्रवार सुबह वो सवैया हसन गाँव के पास लखनऊ प्रयागराज बाईपास पर सायकिल से सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान ऊँचाहार से रायबरेली की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने साइकल में जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर

इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही उसकी दर्द नाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। कोतवाल ओमप्रकाश राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पिकअप की तलाश की जा रही है।

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