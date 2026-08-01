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25 छात्र-छात्राओं को दी गई साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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जमुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्याम सिंह नावाडीह में धर्मपुर पंचायत के मुखिया लोकनाथ हाजरा की उपस्थिति में राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत 25 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस योजना का उद्देश्य दूर दराज से आने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी उपस्थिति बढ़ाना है।

25 छात्र-छात्राओं को दी गई साइकिल

जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्याम सिंह नावाडीह में शुक्रवार को राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत 25 छात्र-छात्राओं के बीच धर्मपुर पंचायत के मुखिया लोकनाथ हाजरा की उपस्थिति में साइकिल बांटी गई। साइकिल मिलते ही विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आनेवाले बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को आने जाने में सहूलियत होगी और दूरी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा।

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मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बसंती कुमारी, शिक्षक अजय कुमार वर्मा समेत अन्य उपस्थित थे।

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