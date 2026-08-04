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ओटीपी, बैंक विवरण और व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करें: सिटी एसपी

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज की एनएसएस इकाई-दो ने बजाज फाइनेंस से मिलकर साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उपस्थित विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे।

ओटीपी, बैंक विवरण और व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करें: सिटी एसपी

पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-दो द्वारा सोमवार को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी जागरूकता अभियान साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों एवं डिजिटल ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करना था। मुख्य अतिथि सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, बैंकिंग विवरण और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन और पुलिस को दें。

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता

कार्यक्रम में डीएसपी (विधि-व्यवस्था) प्रकाश सोय, सरायढेला थाना प्रभारी मनजीत कुमार, साइबर सेल के सब-इंस्पेक्टर गिरिधर गोपाल तथा सेवानिवृत्त डीएसपी अशोक कुमार गिरि ने भी साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विद्यार्थियों, शिक्षकों, एनएसएस स्वयंसेवकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर साइबर अपराध से जुड़े प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन डॉ सायंतन सील ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर इंचार्ज डॉ अशोक कुमार मंडल, डॉ मंतोष कुमार पांडेय, बर्सर एमएल महतो, डॉ शर्मिला कुमारी सहित महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे। अंत में सभी से स्वयं जागरूक रहने और समाज में भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया।

सामान्य प्रश्न

यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?
यह कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया था।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।


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