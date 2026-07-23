निवेश का झांसा देकर दो लोगों से 35.91 लाख रुपये ठगे
गौरव भारद्वाज ...पीड़ितों की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
नोएडा, संवाददाता। साइबर अपराधियों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा निवासी लोगों से निवेश के नाम पर 35.91 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का झांसा दिया। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-12 निवासी मानस रंजन नायक ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई 2025 को उनके व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने शेयर बाजार में निवेश करने पर मोटा मुनाफा होने का विश्वास दिलाया। इसके बाद जालसाजों ने उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ लिया। शेयर बाजार में शेयर खरीदने-बेचने के लिए जालसाजों ने एक रजिस्ट्रेशन कराया।
जालसाजों ने धीरे-धीरे करके आठ अगस्त 2025 तक उन्होंने कुल 19 लाख 91 हजार रुपये विभिन्न बैंक खातों मे जमा किए। जालसाजों द्वारा बताया गया कि इस रकम से उन्होंने एक करोड़ 50 लाख 13 हजार 890 रुपये कीमत के शेयर खरीदे हैं। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने शेयर बेचकर रकम उनके खाते में वापस भेजने के लिए कहा तो आरोपियों ने विभिन्न प्रकार के शुल्क जमा करने के लिए कहा। बार-बार ऐसा करने पर पीड़ित को आरोपियों के फर्जीवाड़े का अहसास हुआ। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने जालसाजों से रकम वापस कराने की मांग की है। वहीं, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-तीन में रहने वाले अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि 23 मई 2025 को उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने खुद को साफ्टड्रिंक बनाने वाली नामी कंपनी का अधिकारी बताया। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का आश्वासन दिया। कारोबार स्थापित करने के बाद तरह-तरह के लाभ की जानकारी दी। जालसाज द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद पीड़ित ने आरोपी द्वारा बताए बैंक खातों में 16 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम ट्रांसफर करने के बाद जालसाजों से डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए कहा तो तरह-तरह के बहाने बनाने लगे। धीरे-धीरे करके उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने सबसे पहले एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि उनके पास साक्ष्य के रूप में बैंक की ट्रांजेक्शन रसीद, जालसाज से व्हाट्सऐप पर की गई बातचीत, ई-मेल, फोन नंबर आदि हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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