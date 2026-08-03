पीड़िता के खाते में वापस कराए आठ हजार रुपये

साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अलीगंज की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला के रुपये वापस कराए। थाना अलीगंज के गांव जलालपुर निवासी सीमा पत्नी संतोष कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि खाते से साइबर ठगों ने हजारों रुपये की धनराशि का फ्रॉड कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना अलीगंज में मौजूद साइबर हेल्प डेस्क टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर टीम ने संबंधित बैंक और तकनीकी माध्यमों से मामले की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी, उन खातों पर होल्ड और लियन लगवाया गया साथ ही संदिग्ध खातों को फ्रीज कर धनराशि को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।