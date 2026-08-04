साइबर ठगों ने उड़ाए 5.64 लाख रुपये
बड़ागांव के कुंभापुर गांव में रमेश सिंह के खाते से साइबर ठगों ने 5.64 लाख रुपये चुरा लिए। पीड़ित ने 27 जुलाई की घटना के लिए सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार, ठगों ने पांच बार में खाते से धनराशि निकालकर इसे अपने खाते में ट्रांसफर किया।
बड़ागांव। कुंभापुर गांव निवासी रमेश सिंह के खाते से साइबर ठगों ने 5.64 लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने 27 जुलाई की घटना में सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि ठगों ने पांच बार में खाते से धनराशि निकाली।
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