पीओके में बढ़ते तनाव के बीच जेएएसी की साइबर चेतावनी

मुजफ्फराबाद, एजेंसी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जारी विरोध प्रदर्शनों और तनाव के बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने अपने समर्थकों के लिए साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। संगठन ने दावा किया है कि उसके समर्थकों विशेषकर विदेशों में रहने वाले लोगों को संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय कॉल और अपुष्ट ऑनलाइन लिंक भेजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक नोटिस में जेएएसी ने कहा कि इन कॉल और संदेशों का उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना या मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच बनाना हो सकता है। संगठन ने समर्थकों से अपील की कि वे किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय कॉल का जवाब न दें और किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें।