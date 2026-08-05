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मनरखन महतो बीएड कॉलेज में साइबर सुरक्षा कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के मनरखन महतो बीएड कॉलेज में बुधवार को साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विद्यार्थियों को फिशिंग, ओटीपी स्कैम, और फर्जी लोन ऐप्स जैसी धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने के लिए जानकारी दी गई। कॉलेज के अध्यक्ष ने डिजिटल युग में सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।

मनरखन महतो बीएड कॉलेज में साइबर सुरक्षा कार्यशाला

रांची। मनरखन महतो बीएड कॉलेज में बुधवार को साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जागरुकता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और वास्तविक उदाहरणों के ज़रिए विद्यार्थियों को फिशिंग, ओटीपी स्कैम, फर्जी लोन ऐप्स तथा लॉटरी और नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी के प्रति सतर्क किया गया। कॉलेज के अध्यक्ष मनरखन महतो ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक की सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ साइबर खतरों से बचाव के प्रति जागरूक रहना जरूरी है।

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