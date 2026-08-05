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सेविका-सहायिकाओं को साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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कुढ़नी में बुधवार को आंबेडकर भवन में साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेविका व सहायिकाओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और सोशल मीडिया सुरक्षा पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम चार दिनों तक चलेगा और प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र भी जारी होगा।

सेविका-सहायिकाओं को साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

कुढ़नी। प्रखंड मुख्यालय स्थित आंबेडकर भवन में बुधवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेविका व सहायिकाओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया सुरक्षा एवं साइबर संबंधी जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी तरह के अंजान नंबर से बचे। सीडीपीओ सीमा सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण चार दिनों तक चलेगा। प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

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