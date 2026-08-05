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साइबर क्राइम पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में राष्ट्रीय साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। लगभग 100 छात्र-छात्राओं को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा के उपायों, जैसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन और मजबूत पासवर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई।

साइबर क्राइम पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया

बहराइच। राष्ट्रीय साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 100 छात्र-छात्राओं एवं अन्य उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया खातों को टू-स्टेप वेरिफिकेशन द्वारा सुरक्षित रखने, मोबाइल में इंस्टॉल महत्वपूर्ण एप्स पर मजबूत (कठिन) पासवर्ड लगाने, मोबाइल पर प्राप्त होने वाले संदिग्ध लिंक एव साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी।

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