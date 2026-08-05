साइबर क्राइम पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया
बहराइच में राष्ट्रीय साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। लगभग 100 छात्र-छात्राओं को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा के उपायों, जैसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन और मजबूत पासवर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई।
बहराइच। राष्ट्रीय साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 100 छात्र-छात्राओं एवं अन्य उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया खातों को टू-स्टेप वेरिफिकेशन द्वारा सुरक्षित रखने, मोबाइल में इंस्टॉल महत्वपूर्ण एप्स पर मजबूत (कठिन) पासवर्ड लगाने, मोबाइल पर प्राप्त होने वाले संदिग्ध लिंक एव साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें