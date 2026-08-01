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साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार युवक को जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में साइबर पुलिस ने ठगी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का स्वीकार किया जब वह फर्जी फोन-पे कस्टमर केयर अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार युवक को जेल

देवघर,प्रतिनिधि। साइबर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र के डकाय जंगल में छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल और तीन सक्रिय सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक तकनीकी जांच में जब्त मोबाइल के एक आईएमईआई नंबर के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने की पुष्टि भी हुई है। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को वरीय अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि सारठ थाना क्षेत्र के डकाय जंगल में कुछ साइबर अपराधी ठगी की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद साइबर थाना प्रभारी देवेश कुमार भगत के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

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अभियान में चितरा थाना पुलिस ने भी सहयोग किया। पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय कुमार दास, पिता स्व. प्रकाश दास, निवासी दुमदुमी, थाना चितरा बताया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित रूप से फर्जी फोन-पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर, लॉटरी का झांसा देकर तथा लोन पास कराने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल तथा तीन एयरटेल सिम कार्ड बरामद किए गए। उसके बाद साइबर थाना की तकनीकी शाखा ने जब्त मोबाइल और आईएमईआई नंबरों की जांच की। जांच में एक मोबाइल के आईएमईआई नंबर के विरुद्ध प्रतिबिंब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिली। पुलिस ने बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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