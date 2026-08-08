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नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लाख ठगे

By Rajneesh Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, साइबर पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला के बेटे को केबिन क्रू की नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे मांगे थे। आरोपी गिरफ्तार होने के बाद अपने डिजिटल सबूत मिटा देता था।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लाख ठगे

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी जिले की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को आईजीआई एयरपोर्ट का कर्मचारी बताकर शिव विहार निवासी महिला के 20 वर्षीय बेटे को केबिन क्रू की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक, जुलाई 2024 में आरोपी ने फेसबुक के जरिए महिला से संपर्क किया था। उसने एयरपोर्ट अधिकारी बनकर महिला के बेटे को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। विश्वास में लेने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट और दस्तावेजी प्रक्रिया के नाम पर रकम मांगी। महिला ने 17 सितंबर से 26 दिसंबर 2024 के बीच 16 यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए आरोपी को 3.03 लाख रुपये भेज दिए। रकम मिलते ही आरोपी ने महिला को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया और मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया।

शिकायत के बाद कार्रवाई

शिकायत के बाद तीन दिसंबर 2025 को साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल सर्विलांस शुरू किया। लगातार सुराग जुटाने के बाद पुलिस ने छह अगस्त 2026 को मंडावली निवासी 32 वर्षीय राजीव कुमार को मधु विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान

पुलिस ने बताया कि खुद को एयरपोर्ट पर अफसर बताने वाला आरोपी एक ब्लिंकिट स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसके पास से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन, रकम से जुड़े दस्तावेज और बैंक खातों की जानकारी बरामद हुई।

डिजिटल सबूतों का नष्ट करना

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ठगी के बाद वह डिजिटल सुबूत मिटा देता था। उसने सिम तोड़कर चैट भी डिलीट कर दी थी। ठगी की रकम कर्ज चुकाने और निजी खर्चों में उड़ा दी। पुलिस अब उसके पुराने मामलों और संभावित अन्य पीड़ितों का पता लगा रही है।

अधिक जानकरी के लिए सामान्य प्रश्न

आरोपी ने महिला से कितनी राशि ठगी की?
आरोपी ने महिला से 3.03 लाख रुपये ठगी की।
Rajneesh Kumar Pandey

लेखक के बारे में

Rajneesh Kumar Pandey

शॉर्ट बायो: रजनीश कुमार पाण्डेय पिछले करीब पांच वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'हिन्दुस्तान समाचार पत्र' में क्राइम टीम का हिस्सा हैं और दिल्ली में क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले करीब पांच वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। अपराध संवाददाता के रूप में काम करते हुए दिल्ली में अपराध, दिल्ली पुलिस, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट व अन्य मुद्दों की कवरेज करते हुए हिंदुस्तान समाचार पत्र में कार्यालय संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर काव्य लेखन व वाचन, संगीत व गायन, कला व कौतुक, रहस्य व अपराध आधारित सिनेमा में विशेष रुचि रखने के साथ ऐतिहासिक, पौराणिक व नये स्थानों के भ्रमण का शौक है।

करियर का सफर
साल 2021 से दिल्ली में पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ। कुछ महीने न्यूज नेशन और फिर करीब दो साल दो महीने 2023 तक दैनिक जागरण के दक्षिणी दिल्ली ब्यूरो में काम करते हुए अपराध के बड़े मामले जैसे- श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड की क्राइम, कोर्ट व ग्राउंड जीरो समेत 360 डिग्री कवरेज की। जी-20 सम्मेलन, आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर अमृतकाल के कार्यक्रमों में भी पूरी सक्रियता से भाग लेते हुए सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर स्टोरी की। लोकसभा, विधानसभा, एमसीडी व अन्य चुनावों की कवरेज का अनुभव भी है। दिल्ली पुलिस व जिला न्यायालय की सामान्य कवरेज के अलावा डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन व सिविक एजेंसियों से जुड़े आम लोगों की समस्याओं व मुद्दों को उठाते हुए ग्राउंड जीरो से विस्तृत कवरेज का अनुभव है। इसके बाद 2023 के अंत तक हिंदुस्तान अखबार में क्राइम रिपोर्टर के रूप में सेवाएं देनी शुरू की। लाल किला धमाका 2025, दिल्ली के दयालपुर में इमारत ढहने से 11 की मौत, वेलकम में सात की मौत, दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत, फॉल्कन ग्रुप धोखाधड़ी और चाणक्य एकेडमी के धोखाधड़ी जैसे प्रमुख मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस स्थित आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से जीव विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स) के बाद अयोध्या स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर से जनसंचार व पत्रकारिता में परास्नातक किया। उनकी विज्ञान पृष्ठभूमि की शिक्षा और पत्रकारिता व लेखन में रुचि का संयोजन उन्हें अपराध रिपोर्टिंग के साथ ही मेडिकल, रिसर्च व नवाचारों संबंधी स्टोरी इत्यादि करने में सक्षम बनाता है। वह अपराध रिपोर्टिंग में भी नवाचार व तकनीकि का इस्तेमाल करके बेहद आसान व सरल ढंग से आम आदमी को जागरूक करने की कोशिश करते हैं।

विजन
रजनीश का मानना है कि अपराधी व अपराध पीड़ितों के मानवीय भावनाओं और अपराध के कारण को समझकर लिखी गई उनकी खबर व स्टोरी की मदद से वह सैकड़ों लोगों को अपराध का शिकार होने से बचा सकते हैं। लोगों को जागरूक करने व अपराधों से शिकार होने से बचाने के लिए वे लगातार अनोखे व अलग तरह के साइबर अपराधों व आम लोगों से जुड़े अन्य अपराधों पर स्टोरी करते रहते हैं।

विशेषज्ञता
अपराध व कानून, साइबर अपराध, नये व अनोखे साइबर हैक पर स्टोरी करना
अपराधी व पीड़ित के मानवीय भावनाओं को लेकर स्टोरी करना, बड़े हादसों व वारदातों की ग्राउंड रिपोर्टिंग

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