बजाज फाइनेंस का फर्जी एजेंट बनकर साइबर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार
बिहारशरीफ में साइबर थाना पुलिस ने फर्जी बजाज फाइनेंस एजेंट बनकर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपित लोगों को आसान ऋण और वित्तीय सेवाओं का झांसा देकर ठगी करते थे। डीएसपी ने बताया कि यह गिरफ्तारी विशेष अभियान के अंतर्गत की गई, जिसमें मायापुर गांव में छापेमारी की गई।
बिहारशरीफ। साइबर थाना पुलिस ने फर्जी बजाज फाइनेंस एजेंट बनकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित लोगों को आसान ऋण, वित्तीय सेवाएं और आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। डीएसपी ऋषभ आनंद ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम ने कतरीसराय थाना क्षेत्र के मायापुर गांव में छापेमारी कर दोनों आरोपितों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मायापुर निवासी सुभाष कुमार सूरज कुमार है। छापेमारी दल में दारोगा अबू तालिब, पुनीश कुमार, ऋतुराज कुमार, चंदन कुमार, यशराज शामिल थे।
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