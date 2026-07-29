नौकरी और निवेश के नाम पर तीन लोगों से ठगी

साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश, घर बैठे नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग से 43.50 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 10.65 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। साइबर ठगी के तरीकों और सतर्कता की जानकारियाँ भी साझा की गई हैं।

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश, घर बैठे नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग से दोगुनी कमाई का झांसा देकर तीन लोगों से 43.50 लाख रुपये ठग लिए। तीनों पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान साइबर थाने की पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में पहुंचे 10.65 लाख रुपये फ्रीज करा दिए। अब साइबर थाना पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, सोशल मीडिया प्रोफाइल और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तीनों मामले में साइबर क्राइम थाने में केस उपनिरीक्षक परीक्षा गोंदिया की ओर से दर्ज कराया गया है।

साइबर ठगी के तरीके सेक्टर-122 निवासी नरेंद्र सिंह को पिछले वर्ष एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया। शुरुआत में ग्रुप में शेयर बाजार से जुड़े टिप्स और निवेश के गुर बताए गए। कुछ दिनों बाद ठगों ने एक निवेश संबंधी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा। शुरुआती दौर में मुनाफा दिखाकर विश्वास जीतने के बाद पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराए गए। कई महीनों में उसने 17.76 लाख रुपये निवेश के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने जब उसने मुनाफे की रकम निकालनी चाही तो आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। शक होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस ने 4.96 लाख रुपये फ्रीज करा लिए।

महिला की शिकायत नोएडा निवासी डिम्पी बंसल ने पुलिस को शिकायत दी कि एक व्यक्ति ने अगस्त 2025 में टेलीग्राम पर उनसे संपर्क किया और घर बैठे अच्छी कमाई वाली ऑनलाइन नौकरी का प्रस्ताव दिया। अगले ही दिन उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां छोटे-छोटे टास्क पूरे कराने के बाद प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अपग्रेड शुल्क के नाम पर लगातार रकम जमा कराई जाती रही। झांसे में आकर महिला ने 14.54 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में आरोपियों ने संपर्क बंद कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने 3.38 लाख रुपये फ्रीज करा दिए।

आखिर पीड़ितों की स्थिति ग्रेटर नोएडा की स्टेलर वन सोसाइटी निवासी शुभम गुप्ता ऑनलाइन गेम खेलते थे। उन्होंने गूगल पर एक गेमिंग एप्लिकेशन डाउनलोड किया, जिसके विज्ञापन में गेम खेलकर दोगुना मुनाफा कमाने का दावा किया गया था। शुरुआत में सामान्य गेम खेलने के बाद ऐप पर निवेश का विकल्प दिखाई देने लगा। अधिक लाभ के लालच में उन्होंने धीरे-धीरे 11.20 लाख रुपये ऐप में लगा दिए। जब उन्होंने कमाई की रकम निकालने की कोशिश की तो ऐप संचालकों ने जवाब देना बंद कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने 2.30 लाख रुपये फ्रीज करा दिए।

पुलिस की कार्रवाई डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बैंक खातों की डिटेल, ट्रांजेक्शन ट्रेल, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और इस्तेमाल किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जांच की जा रही है। जिन खातों में रकम भेजी गई, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। फ्रीज कराई गई राशि नियमानुसार पीड़ितों को वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

सोशल मीडिया के जरिये फंसा रहे जालसाज पुलिस के अनुसार साइबर ठग पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते हैं। इसके बाद शेयर ट्रेडिंग, पार्ट-टाइम जॉब या गेमिंग के माध्यम से कम समय में अधिक कमाई का लालच देते हैं। शुरुआती चरण में थोड़ा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीतते हैं। जब पीड़ित बड़ी रकम निवेश कर देता है तो निकासी पर टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या तकनीकी दिक्कत का बहाना बनाकर और पैसे मांगते हैं। अंत में संपर्क पूरी तरह बंद कर देते हैं।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान: व्हाट्सऐप या टेलीग्राम पर मिले निवेश और नौकरी के ऑफर पर भरोसा न करें। केवल सेबी से पंजीकृत निवेश प्लेटफॉर्म और अधिकृत संस्थानों का ही इस्तेमाल करें। किसी भी गेमिंग या ट्रेडिंग ऐप में निवेश से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। अनजान खातों में पैसे ट्रांसफर करने से बचें। स्क्रीन शेयरिंग, ओटीपी और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। ठगी का संदेह होते ही तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें।

रवि प्रकाश सिंह रैकवार