तीन लोगों से 50 लाख की ठगी
नोएडा में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलीग्राम टास्क के जरिए तीन लोगों से 50.30 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सभी पीड़ितों ने अलग-अलग तरीकों से रकम गंवाई और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है।
नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे और टेलीग्राम टास्क के नाम पर तीन लोगों से 50.30 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर पहले भरोसा जीतकर जालसाजी की। पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद साइबर थाना पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की।
राजीव मिश्रा का मामला
सेक्टर-70 स्थित पैन ओएसिस सोसाइटी निवासी राजीव मिश्रा ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके व्हाट्सऐप पर 15 जनवरी को एक युवती का संदेश आया। बातचीत के दौरान उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने का दावा किया। अगले दिन उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां खुद को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताने वाला व्यक्ति लगातार निवेश करने के लिए प्रेरित करता रहा। आरोपियों ने दावा किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर निवेश करने से कम समय में कई गुना लाभ मिलेगा। झांसे में आकर राजीव मिश्रा ने एसीएमक्यूटी और ब्रुकफी नाम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कुल 18.09 लाख रुपये निवेश कर दिए। तीन फरवरी को जब उन्होंने रकम निकालने का प्रयास किया तो खाते से निकासी नहीं हुई। इसके बाद आरोपियों ने कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया।
राहुल कुमार वर्मा का मामला
दूसरा मामला सेक्टर-41 निवासी राहुल कुमार वर्मा का है। मूलरूप से झारखंड के धनबाद निवासी राहुल ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष टेलीग्राम पर एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने ऑनलाइन कपड़े और जूते बेचने से जुड़े टास्क पूरे करने पर आकर्षक कमीशन मिलने का झांसा दिया। शुरुआत में कुछ छोटे टास्क पूरे कराकर उनके खाते में मामूली रकम भेजी गई, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद लगातार बड़े टास्क दिए गए और अलग-अलग खातों में रुपये जमा कराए गए। इस तरह उनसे 14.44 लाख रुपये ठग लिए गए। जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी गायब हो गए।
मीना नेगी का मामला
तीसरा मामला सेक्टर-143 निवासी गृहिणी मीना नेगी का है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मई 2025 में व्हाट्सऐप पर एक व्यक्ति ने खुद को यूनाइटेड किंगडम का निवासी बताकर उनसे संपर्क किया। बातचीत के दौरान उसने निवेश पर भारी मुनाफा मिलने का दावा किया। उसके कहने पर 29 मई से चार जून 2025 के बीच किस्तों में 16.77 लाख रुपये जमा करा दिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने निवेश की रकम निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने संपर्क समाप्त कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई
तीनों पीड़ितों ने पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच के बाद साइबर थाना पुलिस ने तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजेक्शन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर ठग अक्सर फर्जी नाम और बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जांच तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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