हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट के नाम पर 1.86 लाख रुपये की ठगी
मैनपुरी। एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट होने का झांसा देकर साइबर ठग ने पीड़ित से ठगी कर ली।
एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट होने का झांसा देकर साइबर ठग ने पीड़ित से ठगी कर ली। पॉलिसी एक्टिवेट न कराने के के लिए साइबर ठग ने क्रेडिट कार्ड ऐप ओपन कराया और फोन हैंग कर लिया। इसके बाद पीएनबी तथा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से 1.86 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी संजीत गुप्ता पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। बताया कि बीते 8 जुलाई की शाम साढ़े सात बजे को उनके फोन पर एक कॉल आयी।
जिसमें कॉलर ने कहा कि एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट हो गई है। जिसकी प्रीमियम 15326 रुपये प्रतिमाह है। यदि इस पॉलिसी को एक्टिवेट नहीं करवाना चाहते हो तो अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप ओपन करें। जिसके ओपन करने के लगभग तीन चार मिनट में कॉलर ने फोन हैंग कर लिया। पीड़ित ने बताया कि जो मैसेज उनके फोन पर आ रहा था वह अपने आप उसके दूसरे मोबाइल नंबर पर पहुंच रहा था। इस प्रक्रिया के बाद कॉलर ने उसके पीएनबी क्रेडिट कार्ड से 137805 तथा एसबीआई कार्ड से 49 हजार कुल एक लाख 86 हजार 805 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली।
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