Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट के नाम पर 1.86 लाख रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

मैनपुरी। एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट होने का झांसा देकर साइबर ठग ने पीड़ित से ठगी कर ली।

हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट के नाम पर 1.86 लाख रुपये की ठगी

एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट होने का झांसा देकर साइबर ठग ने पीड़ित से ठगी कर ली। पॉलिसी एक्टिवेट न कराने के के लिए साइबर ठग ने क्रेडिट कार्ड ऐप ओपन कराया और फोन हैंग कर लिया। इसके बाद पीएनबी तथा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से 1.86 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी संजीत गुप्ता पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। बताया कि बीते 8 जुलाई की शाम साढ़े सात बजे को उनके फोन पर एक कॉल आयी।

जिसमें कॉलर ने कहा कि एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ पॉलिसी एक्टिवेट हो गई है। जिसकी प्रीमियम 15326 रुपये प्रतिमाह है। यदि इस पॉलिसी को एक्टिवेट नहीं करवाना चाहते हो तो अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऐप ओपन करें। जिसके ओपन करने के लगभग तीन चार मिनट में कॉलर ने फोन हैंग कर लिया। पीड़ित ने बताया कि जो मैसेज उनके फोन पर आ रहा था वह अपने आप उसके दूसरे मोबाइल नंबर पर पहुंच रहा था। इस प्रक्रिया के बाद कॉलर ने उसके पीएनबी क्रेडिट कार्ड से 137805 तथा एसबीआई कार्ड से 49 हजार कुल एक लाख 86 हजार 805 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News SBI
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।