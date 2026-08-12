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साइबर ठगों ने युवक से 8.93 लाख रुपये की कर ली धोखाधड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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नगर क्षेत्र के एक युवक को साइबर ठगों ने डरा-धमकाकर 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की है। घटनाओं में वृद्धि से लोग अपनी मेहनत की कमाई को खो रहे हैं।

साइबर ठगों ने युवक से 8.93 लाख रुपये की कर ली धोखाधड़ी

नगर क्षेत्र के एक युवक को साइबर ठगों ने नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर और धमकी देते हुए 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद साइबर ठगी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। नए-नए तरीकों से साइबर ठगों द्वारा लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा जा रहा है। अब नगर क्षेत्र के एक युवक से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। थाना साइबर क्राइम में जिला सहकारी बैंक के पास रहने वाले पीड़ित युवक ने तहरीर देकर बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने और डरा-धमकाकर 8,93,053 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।

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पीड़ित को साइबर ठगों द्वारा तरह-तरह से धमकाया गया और उसे अपने जाल में फंसाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने जब खुद को वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार पाया तो अब उसके द्वारा साइबर ठगी की शिकायत की गई है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि साइबर टीम की मदद से बैंक खातों और लेन-देन के ब्योरे को खंगाला जा रहा है, जल्द ही आरोपियों को ट्रेस करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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