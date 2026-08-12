साइबर ठगों ने युवक से 8.93 लाख रुपये की कर ली धोखाधड़ी

नगर क्षेत्र के एक युवक को साइबर ठगों ने नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर और धमकी देते हुए 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद साइबर ठगी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। नए-नए तरीकों से साइबर ठगों द्वारा लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा जा रहा है। अब नगर क्षेत्र के एक युवक से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। थाना साइबर क्राइम में जिला सहकारी बैंक के पास रहने वाले पीड़ित युवक ने तहरीर देकर बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने और डरा-धमकाकर 8,93,053 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।