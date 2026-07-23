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साइबर ठग ने युवक के खाते से उड़ाए 5 लाख रूपए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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संदिग्ध मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करना एक युवक को भारी पड़ गया। साइबर ठग ने मैसेज के माध्यम से उसके खाते से पांच लाख रुपए उड़ा लिये।

साइबर ठग ने युवक के खाते से उड़ाए 5 लाख रूपए

काशीपुर, संवाददाता। संदिग्ध मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करना एक युवक को भारी पड़ गया। साइबर ठग ने मैसेज के माध्यम से उसके खाते से पांच लाख रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आकांक्षा मार्बल, शिव मंदिर के पास निवासी पीड़ित राजीव कुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि बीते 25 अप्रैल 2026 को उनके मोबाइल पर आए मैसेज के लिंक पर क्लिक करने के बाद 29 अप्रैल तक उनके बैंक खाते से कई किस्तों में कुल पांच लाख रुपये निकाले गए। उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

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अब कोतवाली काशीपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उसकी तलाश की जा रही है।

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