आनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर 33.26 लाख ठगे
गंगानगर के शौर्य प्रताप सिंह को साइबर ठगों ने कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 33.26 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने खुद को अकाउंट मैनेजर बताते हुए अच्छे मुनाफे का लालच दिया। जब पीड़ित ने पैसा वापस मांगा, तो ठगों ने पैसे वापस नहीं करने की धमकी दी। मामला साइबर क्राइम थाना में दर्ज किया गया।
गंगानगर निवासी एक युवक को साइबर ठगों कमेडिटी ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर 33.26 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गंगानगर के ग्राम रजपुरा निवासी शौर्य प्रताप सिंह ने बताया कि 14 मई को उसके पास मैसेज आया। आरोपी नादिर ने खुद को बीएक्सबी मार्केट का अकाउंट मैनेजर बताया। कहा कि वह कमेडिटी, सोना, चांदी व अन्य वित्तीय उत्पादों में आनलाइन ट्रेडिंग कराकर अच्छा लाभ दिलाते हैं। रुपया भी सुरक्षित रहेगा तथा कभी भी रुपया निकाला जा सकेगा। उसे अच्छे लाभ का झांसा देकर आरोपी ने 18 मई से 6 जुलाई तक छह बार में 33,26,007 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए।
उस पर और रुपया जमा करने का दबाव बनाया। रुपया जमा नहीं करने पर अब तक इंवेस्ट कराया रुपया डूब जाने का डर दिखाया गया। जब उसने अपना रुपया वापस लेने का प्रयास किया तो आरोपितों ने बताया कि ट्रेडिंग में नुकसान होने से रुपया वापस नहीं मिल पाएगा। ठगो ने फोन उठाने बंद कर दिए।पीड़ित शौर्य प्रताप सिंह ने तहरीर थाना साइबर क्राइम पर दी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि खातो को फ्रीज कराने के लिए बैंकों में रिपोर्ट भेजी गई, जल्द ही साइबर ठगों को गिरफ्तार की जाएगा।
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लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें