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वीजा दिलाने के नाम पर युवती से सवा दो लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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बल्लभगढ़ में एक युवती से जापान के वीजा का झांसा देकर करीब सवा दो लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर संपर्क कर खुद को जापान में बताया। युवती ने अपने भाई के लिए वीजा के लिए पैसे दिए, लेकिन उसे धोखा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

वीजा दिलाने के नाम पर युवती से सवा दो लाख की ठगी

बल्लभगढ़, अशेाक जैन। जापान का वीजा दिलाने का झांसा देकर बल्लभगढ़ की एक युवती से करीब सवा दो लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम के जरिए युवती से संपर्क किया और खुद को जापान में रहने वाला हरप्रीत सिंह बताया। बातचीत बढ़ने के बाद उसने युवती के भाई का जापान का वीजा लगवाने का झांसा दिया। युवती की शिकायत पर साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ईस्ट चावला कॉलोनी निवासी कमलजीत कौर ने बताया कि उसकी 29 नवंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता नाम हक्सर देओल बताया और बाद में व्हाट्सऐप के जरिए भी बातचीत करने लगा। उसने युवती को बताया कि वह जापान में रहता है और जल्द भारत आने वाला है।

जापान का वीजा दिलाने का झांसा

आरोपी ने युवती से जापान का वीजा लगवाने की बात कही। युवती ने अपने लिए वीजा लेने से इनकार करते हुए अपने भाई सुखमन सिंह का जापान का वीजा लगवाने के लिए कहा। आरोपी ने दावा किया कि वीजा में सामान्य तौर पर सात-आठ लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वह दो-तीन लाख रुपये में काम करा देगा। युवती के रुपये अधिक होने की बात कहने पर आरोपी ने फाइल लगाने के नाम पर पहले कुछ रकम मांगी।

कई बार में खाते से भेजे रुपये

शिकायत के अनुसार युवती ने 8 दिसंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 के बीच आरोपी द्वारा बताए गए अलग-अलग यूपीआई खातों में कुल 2 लाख 19 हजार रुपये भेजे। आरोपी ने रकम फाइल शुल्क, मुद्रा विनिमय और अन्य खर्चों के नाम पर ली। इसके बाद 14 फरवरी को आरोपी ने युवती को उसके भाई के वीजा की फोटो भी भेजी।

रिश्तेदारों ने साइबर ठगी की आशंका जताई

वीजा आने के संबंध में बार-बार पूछने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। बाद में उसने कहा कि उसके भाई का वीजा रद्द हो गया है। युवती ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने कहा कि वह जापान पहुंचने के बाद रुपये लौटा देगा।

आरोपी की बातों पर संदेह होने के बाद युवती ने मामले की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। रिश्तेदारों ने इसे साइबर ठगी बताया, जिसके बाद उसने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब आरोपी और रकम जिन खातों में गई, उनकी जांच कर रही है。

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कुल कितने रुपये ठगे गए?
युवती से करीब सवा दो लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है।
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