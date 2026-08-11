डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 6.64 लाख की साइबर ठगी
इंस्टाग्राम पर एक महिला के साथ दोस्ती करने के बाद ठगों ने गिफ्ट पार्सल भेजने का झांसा देकर 6.64 लाख रुपये ठग लिए। महिला ने कई बार पैसे भेजे और अंत में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद गिफ्ट पार्सल भेजने का झांसा और डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने एक महिला से 6.64 लाख रुपये ठग लिए। धूमनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर बैंकिंग ट्रांजक्शन और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर जांच में जुटी है। धूमनगंज की महिला की तहरीर के मुताबिक, 20 जुलाई को इंस्टाग्राम पर विपिन गुप्ता नामक आईडी से बातचीत शुरू हुई थी। चैटिंग के दौरान विपिन ने गिफ्ट पार्सल भेजने की बात कही। इसके बाद अलग-अलग नंबरों से फोन आने लगे। फोन करने वालों ने बताया कि पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर फंस गया है और उसे छुड़ाने के लिए विभिन्न शुल्क जमा करने होंगे।
झांसे में आकर महिला ने 24 जुलाई से दो अगस्त के बीच अपने बैंक खाते से 45 बार में 6.64 लाख रुपये भेज दिए। महिला ने रुपये जमा करने के लिए अपने जेवर तक बेच दिए। इसके बाद भी ठगों ने रुपये मांगना बंद नहीं किया। आरोप है कि शातिरों ने फर्जी मुकदमे में फंसाने और घर से बाहर नहीं निकले और किसी को कुछ नहीं बताते की धमकी दी। डर की वजह से महिला ने खाना-पीना तक छोड़ दिया। पति के पूछने पर उसने सारी बात बताई। इसके बाद धूमनगंज थाने में 10 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस को ऑनलाइन चैटिंग, भुगतान और अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं।
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