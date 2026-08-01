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ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करने पर महिला से 1.95 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता। ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करने पर महिला से 1.95 लाख की साइबर ठगीऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करने पर महिला से 1.95 लाख की साइबर ठगीऑनलाइन गिफ्ट ऑर

ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करने पर महिला से 1.95 लाख की साइबर ठगी

कनखल कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला से 1500 रुपये का ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करने के नाम पर 1.95 लाख रुपये की साइबर ठगी हो गई। मामले में पीड़िता ने साइबर सेल और कनखल पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर कनखल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जुट गई है। पीड़िता अंशिका अवस्थी पुत्री अतीत अवस्थी निवासी राजा गार्डन ने कनखल कोतवाली में शिकायत पत्र देकर बताया कि ने बीती 21 जुलाई को अपने भाई के जन्मदिन के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से हैम्पर स्टूडियो नामक कंपनी से 1500 रुपये का गिफ्ट ऑर्डर किया था।

डिलीवरी 28 जुलाई को फिरोजाबाद में भाई के पते पर होनी थी। आरोप है कि कंपनी की कर्मचारी बताने वाली महिला शर्वरी मदाने ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क कर डिलीवरी चार्ज, बैंक वेरिफिकेशन, जीएसटी और अन्य शुल्क के नाम पर कई बार रकम जमा कराई। इस तरह आरोपी महिला ने पीड़िता से कुल 1.95 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

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