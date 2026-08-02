खाते में यूपीआई की सुविधा नहीं फिर भी ठग ने निकाल लिए करीब दो लाख रुपये
अयोध्या में एक महिला ने आरोप लगाया है कि साइबर ठगों ने उसके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से दो लाख रुपये की ठगी कर ली। जबकि उसके खाते में यूपीआई की सुविधा सक्रिय नहीं थी, ठगों ने दस अलग-अलग लेनदेन किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और महिला ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अयोध्या, संवाददाता। साइबर ठग अब ठगी के ऐसे-ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिससे लोग हैरान रह जा रहे हैं। ताजा मामला जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने दावा किया है कि उसके बैंक खाते में यूपीआई की सुविधा सक्रिय ही नहीं थी, इसके बावजूद साइबर ठगों ने यूपीआई के माध्यम से दस अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर करीब दो लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उसकी रकम वापस दिलाने की मांग की है।
पुलिस बैंक खाते के लेनदेन का विवरण, संबंधित यूपीआई आईडी और जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटा रही है। जनौरा लालबाग कोतवाली नगर की रहने वाली मीना का तहरीर मे आरोप है कि उसके खाते से 21 से लेकर 26 जुलाई के बीच एक लाख 96 हजार रुपये किसी ने दस बार में निकाल लिया। यह रुपया यूपीआई के माध्यम से निकाला गया है। जबकि उसने कभी यूपीआई बनाया ही नहीं है। किसी ने उसके साथ बहुत बड़ी जालसाजी किया है।
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