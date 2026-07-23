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फर्जी लिंक से ठगी के मामले में पुलिस को मिला कॉलर का नम्बर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में एक महिला ने 150 रुपये के केक बुक करते समय 1.78 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हुई। पुलिस ने आरोपी का कॉलर नंबर प्राप्त किया है और बैंक खातों की जांच कर रही है। ठग फर्जी वेबसाइटों से लोगों को धोखा देते हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है।

फर्जी लिंक से ठगी के मामले में पुलिस को मिला कॉलर का नम्बर

जमशेदपुर। डेढ़ सौ रुपये का केक बुक करने के दौरान महिला से 1.78 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस को अहम सुराग मिला है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का कॉलर नंबर हासिल कर लिया है और उसके आधार पर रकम जिन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई, उनकी पड़ताल की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठग असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी साइट बनाकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में हानिकारक एप डाउनलोड हो जाता है, जिससे अपराधी बैंकिंग ऐप और खाते तक पहुंच बना लेते हैं।पुलिस

ये भी पढ़ें:150 रुपये के केक के चक्कर में गंवा दिए 1.78 लाख रुपये

ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन भुगतान से पहले वेबसाइट के यूआरएल की जांच करें, केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें और किसी अनजान लिंक पर क्लिक या संदिग्ध एप डाउनलोड न करें। बैंक खाते से अनधिकृत लेनदेन होने पर तुरंत बैंक को सूचित कर कार्ड ब्लॉक कराएं तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।

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