फर्जी लिंक से ठगी के मामले में पुलिस को मिला कॉलर का नम्बर
जमशेदपुर में एक महिला ने 150 रुपये के केक बुक करते समय 1.78 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार हुई। पुलिस ने आरोपी का कॉलर नंबर प्राप्त किया है और बैंक खातों की जांच कर रही है। ठग फर्जी वेबसाइटों से लोगों को धोखा देते हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है।
जमशेदपुर। डेढ़ सौ रुपये का केक बुक करने के दौरान महिला से 1.78 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस को अहम सुराग मिला है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का कॉलर नंबर हासिल कर लिया है और उसके आधार पर रकम जिन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई, उनकी पड़ताल की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठग असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी साइट बनाकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में हानिकारक एप डाउनलोड हो जाता है, जिससे अपराधी बैंकिंग ऐप और खाते तक पहुंच बना लेते हैं।पुलिस
ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन भुगतान से पहले वेबसाइट के यूआरएल की जांच करें, केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें और किसी अनजान लिंक पर क्लिक या संदिग्ध एप डाउनलोड न करें। बैंक खाते से अनधिकृत लेनदेन होने पर तुरंत बैंक को सूचित कर कार्ड ब्लॉक कराएं तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें