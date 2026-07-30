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साइबर ठगी के पीड़ित को वापस दिलाए 40 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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मेहनौन के कोतवाली इटियाथोक की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने पीड़ित अकबर अली के खाते में चोरी हुए 40,589 रुपये वापस कराए। अकबर ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग होने की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक और तकनीकी सहायता से राशि वापस दिलवाई।

साइबर ठगी के पीड़ित को वापस दिलाए 40 हजार

मेहनौन। कोतवाली इटियाथोक की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के पीड़ित अकबर अली के खाते में 40,589 रुपये वापस कराए हैं। क्षेत्र के सिकलिक पुरवा विजयगढ़वा निवासी अकबर अली पुत्र मजीद ने साइबर हेल्पडेस्क में शिकायत दर्ज कराई कि साइबर ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। शिकायत मिलते ही पुलिस की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपदीय साइबर सेल के सहयोग से संबंधित बैंक और इंटरमीडियरी से संपर्क स्थापित किया। आवश्यक तकनीकी एवं बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद पीड़ित के खाते में पूरी 40,589 रुपये की धनराशि वापस करा दी गई।

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