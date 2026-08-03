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99,800 रुपये की साइबर ठगी का खुलासा, गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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असरगंज थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा कर तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असम निवासी ज्योति हेलोई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया कि 99,800 रुपये की राशि धोखाधड़ी से ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

99,800 रुपये की साइबर ठगी का खुलासा, गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष विपुल कुमार के बयान पर असरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

साइबर ठगी की शिकायत

थानाध्यक्ष ने बताया कि, असम निवासी ज्योति हेलोई ने साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि, उनके खाते से 99,800 रुपये की राशि धोखाधड़ी कर असरगंज थानाक्षेत्र के एक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। जांच में संबंधित बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड का विवरण मिला।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

एक्शन के दौरान पीटीसी सुबोध कुमार ने रहमतपुर धानगोला गांव निवासी निरंजन कुमार के पुत्र राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का खाता उसके नाम पर था, जिसे नगर पंचायत धानगोला निवासी संजय दास के पुत्र प्रिंस कुमार तथा असरगंज निवासी गोपाल साह के पुत्र छोटू कुमार ने आर्थिक लाभ का लालच देकर खुलवाया था। साइबर ठगी की राशि इसी खाते में मंगाई जाती थी और बाद में एटीएम के जरिए निकासी की जाती थी। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने असरगंज बस स्टैंड से प्रिंस कुमार और छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि, वे आसपास के लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। साइबर ठगी की रकम इन खातों में मंगाकर खाताधारकों को कमीशन दिया जाता था। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह में क्षेत्र के अन्य युवकों के भी शामिल होने की आशंका है। उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच तारापुर सर्किल इंस्पेक्टर विवेक राज कर रहे हैं।

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असरगंज थाना में गिरफ्तार साइबर ठग

दांए से राहुल,प्रिंस और छोटु

असरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड में संलिप्त 3 आरोपी युवक गिरफ्तार

भेजे गए जेल

आर्थिक लाभ का झांसा देकर खुलवाते थे खाता,

असम की शिकायत पर असरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज

99,800 रुपये की ठगी का मामला

असरगंज। निज संवाददाता

थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठग युवकों को गिरफ्तार कर मुंगेर जेल भेज दिया है। मामले में असरगंज थानाध्यक्ष विपुल कुमार के बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थानाध्यक्ष ने अपने दर्ज प्राथमिकी आवेदन में बताया है कि असम राज्य से नियर ज्योति हेलोई ने मोबाइल के माध्यम से साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में असरगंज थाना क्षेत्र के बैंक खाता धारक का बैंक खाता , आधार और पैन नंबर शामिल था। शिकायतकर्ता ने बताया कि राहुल कुमार ने उनके खाते से 99,800 रुपये की राशि फ्रॉड कर अपने खाते में मंगवा ली।

सूचना मिलने पर पीटीसी सुबोध कुमार ने कार्रवाई करते हुए रहमतपुर धान गोला गांव निवासी निरंजन कुमार के पुत्र राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 461402010763176 का वह खाता धारक है। यह खाता नगर पंचायत धान गोला निवासी संजय दास के पुत्र प्रिंस कुमार और असरगंज निवासी गोपाल साह के पुत्र छोटू कुमार ने आर्थिक लाभ दिलाने के नाम पर खुलवाया था। फ्रॉड की राशि इसी खाते में मंगवाई जाती थी और एटीएम से निकासी की जाती थी।

राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने असरगंज बस स्टैंड से प्रिंस कुमार और छोटू कुमार को हीरो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आसपास के लोगों को आर्थिक प्रलोभन देकर उनसे भी खाता खुलवाते थे। साइबर फ्रॉड की राशि उन खातों में जमा कराई जाती थी और बदले में खाताधारक को कुछ कमीशन दिया जाता था। आरोपियों ने बताया कि इस धंधे में क्षेत्र के अन्य युवक भी शामिल हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।

गिरफ्तार तीनों पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत थाना कांड संख्या 120/26 दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच तारापुर सर्किल इंस्पेक्टर विवेक राज कर रहे हैं।

अवसर संबंधित प्रश्न

क्या साइबर ठगी की शिकायत असम से आई थी?
हाँ, असम निवासी ज्योति हेलोई ने साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी।
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