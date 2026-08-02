कांवरिया बनकर आई गुजरात पुलिस ने तीन साइबर ठग को दबोचा

बेंगाबाद। गुजरात के सूरत के एक व्यापारी से 50 लाख रुपये की साइबर ठगी करनेवाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात के साइबर पुलिस ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से नाटकीय अंदाज में कार्रवाई करते हुए ठग के मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने बोल-बम कांवरिया का वेश धारण कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सूरत के एक व्यवसायी से जुड़ा है। आरोप है कि ठगों ने व्यवसायी के मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी और उसमें लॉगिन कराने के बहाने उसके बैंक खाते से 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी कर ली। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने सूरत साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई।

जांच में ठगी का तार झारखंड के बेंगाबाद से जुड़ा मिला। मामले की अनुसंधान जुटी गुजरात पुलिस की टीम बेंगाबाद पहुंची। बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह, एसआई विजय मंडल के नेतृत्व में गुजरात और बेंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरी योजना बनाकर कार्रवाई की। पहचान छिपाने के लिए पुलिसकर्मी बोल-बम कांवरियों के वेश में निकले। इसी वेश में टीम ने पहले देवरी थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर टीम ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव से इस ठगी के मास्टरमाइंड को दबोचा। इसी गांव से एक अन्य संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।इस संबंध में एसआई विजय मंडल ने बताया कि फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद गुजरात पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर सूरत जाएगी। पुलिस आरोपियों के मोबाइल, बैंक खातों और लेन-देन का ब्योरा खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बिशनपुर और आसपास के गांवों में साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।