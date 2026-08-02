महिला से 13.30 लाख की ठगी मामले में शातिरों की खंगाली जा रही कुंडली

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। समस्तीपुर के ताजपुर के भैरोखड़ा गांव निवासी रंजू देवी से 13.30 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार पारू के गोसाई टोला निवासी मो. शमशाद व पटना के प्रिंस कुमार की कुंडली पुलिस खंगाली रही है। समस्तीपुर साइबर थाने की पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

ठगी का तरीका

पुलिस की माने तो मो. शमशाद ने पीड़िता से सोशल साइट के जरिए जान-पहचान बढ़ाई। उसने खुद को लंदन का एनआरआई बताया था। बीते अप्रैल महीने में आरोपित ने महिला को विदेश बुलाने का झांसा दिया और पासपोर्ट बनवाने के नाम पर दिल्ली आने को कहा। इसके बाद शातिर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद के अपहरण का झूठा नाटक रचा और महिला से 13.30 लाख रुपये की ठगी कर ली। राशि वसूलने के बाद शमशाद ने महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया, तब जाकर उसको अहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हुई है। इसके बाद पीड़िता ने अप्रैल महीने में समस्तीपुर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की गई राशि सबसे पहले पटना के प्रिंस के बैंक खाते में स्थानांतरित हुई थी। प्रिंस अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को भाड़े पर दिया करता था, जिसके एवज में उसे मोटी रकम मिलती थी। इसके आधार पर समस्तीपुर साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर पारू थाना क्षेत्र के गोसाई टोला से मो. शमशाद और पटना से प्रिंस को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, प्रिंस पर पहले से भी साइबर ठगी के 6 मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसका अकाउंट ब्लॉक भी किया जा चुका है।