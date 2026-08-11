बैंक कर्मचारी बन ठग ने महिला से ठगे 3.5 लाख, खाते से कई बार निकाले रुपये
लखनऊ में एक महिला को साइबर ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर 3.5 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने व्हाट्सएप पर डिटेल्स मांगकर उसे डराया और कई दिन तक खाते से रकम निकालता रहा। महिला को धोखाधड़ी का पता तब चला जब उसने अपने बैंक बैलेंस को चेक किया। पुलिस जांच कर रही है।
लखनऊ, संवाददाता। सुशांत गोल्फ सिटी में साइबर ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर एक महिला से 3.5 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने व्हाट्सएप पर दबाव बनाकर कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल मंगवाई और कई दिन तक खाते से रकम निकालता रहा।शाहखेड़ा अर्जुनगंज निवासी ऊषा देवी के अनुसार 3 अगस्त 2026 को "अजय" नाम के व्यक्ति ने फोन कर कहा खाता बंद हो जाएगा, नया पिन अपलोड करना है। ऊषा देवी ने डरकर एटीएम कार्ड नंबर, पासपोर्ट और कार्ड की फोटो व्हाट्सएप पर भेज दी। आरोपी ने 22 जुलाई से 7 अगस्त के बीच अलग-अलग तारीखों में कुल 3 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए।
पीड़िता को धोखाधड़ी का पता 10 अगस्त को बैंक जाकर चला जब बैलेंस कम मिला। ऊषा देवी ने साइबर क्राइम सेल और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है।
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