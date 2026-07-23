साइबर ठगी के लिए खुलवाते थे फर्जी पते पर बैंक में खाते, तीन दबोचे गए

मध्य जोन की साइबर सेल ने साइबर ठगी की रकम को जालसाजों तक पहुंचाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बेरोजगार युवाओं के नाम पर बैंक में खाते खोलते थे और ठगी की रकम को अन्य जालसाजों तक भेजते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

मध्य जोन की साइबर सेल, हजरतगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने साइबर ठगी की रकम को जालसाजों तक पहुंचाने के आरोप में एक युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी साइबर जालसाजों के लिए काम करते थे। इन लोगों ने फर्जी नाम, पते की आईडी बनाकर बैंकों में अलग-अगल खाते खुलवाए। फिर साइबर ठगी से आने वाली रकम में से अपना कमीशन निकालकर बाकी रुपया जालसाजों को भेज देते थे। इस तरह से हर माह एक-एक आरोपी 40 से 45 हजार रुपए कमाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से काफी मात्रा में आधार कार्ड, एटीएम आदि बरामद किया है। एडीसीपी मध्य जितेंद्र दुबे ने बताया कि मूल रूप से बदायूं बिसौली निवासी वरुन कांत, फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद सिठऊपुर निवासी प्रेम कुमार उर्फ विमल और एक युवती को पकड़ा गया है। वरुन पीजीआई के वृंदावन सेक्टर छह और विमल पारा के हंसनगर में किराए पर रहता था। तीनों आरोपी के पास से 23 एटीएम कार्ड, 13 पासबुक, नौ चेकबुक, पांच मोबाइल बरामद हुए है। आरोपियों के खिलाफ साइबर मध्य जोन के दरोगा इंद्रपाल सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है。

बेरोजगार युवाओं के नाम, पते पर खुलवाते थे खाता हजरतगंज एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी आधारकार्ड में पता बदलकर फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल और सिम का प्रयोग बैंकों में म्यूल खाते खुलवाते थे। ये लोग साइबर ठगी के जरिए प्राप्त रुपए को तुरंत निकाल लेते थे। फिर अपना कमीशन काटकर बाकी रुपया साइबर जालसाजों तक भेज देते थे। पुलिस टीम ने आरोपियों के म्यूल खातों में पांच लाख रुपए फ्रीज भी करवाए हैं। आरोपी आसपास के शहरों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनका ऑनलाइन साक्षात्कार लेते थे। फिर उन बेरोजगारों से विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाते थे। फिर उनकी चेक, पासबुक, एटीएम, नेटबैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड आदि की जानकारी ले लेते थे।

चाईनीज यूजरों को यूएसडीटी में बदलकर भेजते थे रकम खातों का विवरण अमित और दिनेश सिंह टेलीग्राम के जरिए चाईनीज यूजरों को दे देता था। फिर उनके खातों में साइबर ठगी की रकम भेजी जाती थी। साइबर ठगी के उन रुपयों को अमित और दिनेश यूएसडीटी में बदलकर चाईनीज लोगों को भेज देते थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने में दरोगा इंद्रपाल सिंह, अभिनेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार, आशीष मिश्र व दुर्गेश कुमार सिंह, कांस्टेबल बलवंत कुमार व गीतेश यादव, हजरतगंज थाने के दरोगा स्वतंत्र पटेल व मनोज कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल संगीता व मनोज कुमार सिंह शामिल रहे।