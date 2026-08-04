आठ हजार रुपये भेजो, कंपार्टमेंट परीक्षा में कर दूंगा पास

मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के छात्रों पर साइबर ठगों की निगाहे गड़ी हुई है। जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं के मोबाइल नंबरों पर लखनऊ और प्रयागराज के नाम पर घंटी बज रही है। फोन उठाने पर छात्रों की पूरी जानकारी देने के साथ उनको पास करने का लालच दिया जा रहा है। 60 प्रतिशत अंक देने के लिए आठ हजार रुपये की डिमांड हो रही है। इसकी जानकारी डीआईओएस को दी गई है।मुजफ्फरनगर में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में हुई थी, जिसका अभी तक परीक्षा फल घोषित नहीं हुई है।

पहले ही कम अंक के कारण फेल होने की चिंता में बोर्ड परीक्षार्थियों को कंर्पाटमेंट परीक्षा में पास होने की चिंता है, ऐसे में साइबर ठग उनका फायदा उठाने में लगे हैं। मुजफ्फरनग के कुछ छात्र-छात्राओं के मोबाइल नंबर निकाले गए हैं, जिनके पास प्रयागराज और लखनऊ शिक्षा विभाग से होने का दावा करने के साथ कापी जांचने वाले शिक्षक का दावा करने वाले लोगों के फोन पहुंच रहे हैं। एसडी इंटर कालेज मीरापुर में प्रधानाचार्य डा. विकास शर्मा ने बताया कि उनके विद्यालय के कई छात्रों के पास ऐसी काल आई है। कुछ छात्रों ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एक फोन करने वाले से उन्होंने स्वंय अभिभावक बनकर बात की। प्रधानाचार्य ने बताया कि एक व्यक्ति छात्र के अंक बढ़ाने के लिए आठ हजार रुपये की डिमांड कर रहा था। दूसरी तरफ से फोन करने वाला व्यक्ति खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर आठ हजार रुपये भेजने पर उक्त छात्र के अंक 60 प्रतिशत देने का वादा कर रहा था। बाद में वह तीन हजार रुपये में फाइनल करने की बात भी कर रहा था। प्रधानाचार्य ने ऐसी कई रिकोर्डिंग सुरक्षित रखी है। अन्य विद्यालयों के छात्र के पास भी इस प्रकार के फोनकाल पहुंच रहे हैं। इसी जानकारी डीआईओएस को भी दी गई है। डीआईओएस हरिकेश यादव का कहना है कि कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार की फोनकाल का रेस्पांस नहीं दें। इसके प्रति जागरूक करने के लिए शासन से भी पहले पत्र जारी हो चुका है।