Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी कंपनी खोल साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंड़ाफोड, चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

शामली में फर्जी कंपनी और बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर ठगी करने वाले चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 मोबाइल, नगदी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

फर्जी कंपनी खोल साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंड़ाफोड, चार गिरफ्तार

शामली। फर्जी कंपनी एवं बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर लोगों को बीमा और निवेश एव डिजीटल मार्किट का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चार साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर महिला से चार लाख 90 हजार एवं आठ लाख रुपये की ठगी का खुलासा किया। इन चारों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी साइबर ठगी के मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से दस मोबाइल लगभग चार हजार की नगदी और 06 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 40 सिम कार्ड और पैनकार्ड व चैकबुक और पास बुक बरामद की है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रसेवार्ता में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गत 30 जुलाई में साइबर क्राइ थाना पुलिस द्वारा गत 29 जून में कुमारी कामिनी पुत्री स्वर्गीय शोकेन्द्र मलिक निवासी ग्राम लांक ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी माता को बीमा पॉलिसी की धनराशि जमा कराने का झांसा देकर उनके बंधन बैंक खाते से ₹4,90,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गयी। साइबर टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच जांच में करण पुत्र मनोज उर्फ अशोक निवासी ग्राम सेंथली की मढैया थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर, रंजित कुमार सारस्वत पुत्र जवाहरलाल निवासी धरमई थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, हाल निवासी सेक्टर-01 वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद, राजीव बंसल पुत्र प्रेमचन्द्र बंसल निवासी चन्द्रनगर थाना मंडावली पूर्वी दिल्ली, हाल निवासी श्याम पार्क थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये। इस जांच के दौरान एक दूसरा मामला भी प्रकाश में आया जिसमें यमुना नगर हरियाणा निवासी साकिर अली पुत्र तोसिक अली द्वारा अपने एसबीआई बैंक खातों आठ लाख की ठगी की धनराशि चेक और एटीएम के माध्यम से शामली बैंक से निकाली गयी। इस पर साइबर थाना पुलिस ने टीम ने उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मोबाइल आदि सामान बरामद किया है। जांच एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्टल पर जांच की गयी तो पता लगा कि उसके उक्त खाते के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों से कुल 03 साइबर शिकायतें दर्ज होना पाया गया। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं कर्नाटक के पीड़ितों की धनराशि इसी खाते में प्राप्त होना तथा उसी दिन चेक के माध्यम से निकासी किया जाना प्रमाणित हुआ。

फर्जी कंपनी खोल लोगों को बहकाकर दूसरों के खातों में मंगवाते थे रकम

गिरफ्तार किए गए आरोपी करण पुत्र मनोज उर्फ अशोक, रंजित कुमार सारस्वत एवं राजीव बंसल ने आपस में मिलकर क्लिक नेस्ले डिजिटल मार्केटिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी खोली थी। इसके नाम पर यह भोले भाले लोगों को वैध कंपनी का अभास देकर लोगों को बहकाकर उसने निवेश आदि के नाम विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त करते थे और उसका लेनदेन करते थे। इसके लिए शातिर साइबर ठग अपने नाम से बैंक खाते न खुलवाकर कम पढ़े-लिखे एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को झांसे में लेकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे । इसके लिए उन्हें कमीशन का लालच देते थे। इसके पश्चात साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि इन खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी। धनराशि प्राप्त होने के बाद अभियुक्त स्वयं अथवा खाताधारकों के माध्यम से एटीएम, चेक, बैंक शाखाओं एवं अन्य माध्यमों से रुपये निकालकर आपस में बांट लेते थे। इस प्रकार अभियुक्तगण संगठित तरीके से साइबर अपराध कर आमजन को आर्थिक क्षति पहुंचाते थे।

राजमिस्त्री साकिर अली के खाते से लेने देने पर मिला 80 हजार का कमीशन

आरोपी साकिर अली पुत्र तोसिक अली लगभग 10-12 वर्षों से राजमिस्त्री का कार्य करता है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2025 में उसके गांव निवासी शुभम उर्फ सुभ्भा ने उससे कहा कि उसके खाते में लगभग 8 लाख रुपये की धनराशि आयेगी तथा यदि वह अपना बैंक खाता उपलब्ध करा देगा तो उसे कुल धनराशि का 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। लालचवश अभियुक्त तैयार हो गया। 22 अगस्त 2025 को उसके एसबीआई खाते में लगभग 8 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने उसी दिन शामली स्थित एसबीआई शाखा से तीन चेकों के माध्यम से क्रमशः 3,60,000 रुपये, 2,50,000 रुपये एवं 1,90,000 रुपये तथा एटीएम से 10,000 रुपये निकाल लिये। उसने लगभग 80,000 रुपये कमीशन अपने पास रखकर शेष धनराशि शुभम को दे दी तथा कमीशन के रूप में प्राप्त धनराशि वह खर्च कर चुका है।

सामान्य प्रश्न

फर्जी कंपनी का नाम क्या था?
फर्जी कंपनी का नाम क्लिक नेस्ले डिजिटल मार्केटिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।