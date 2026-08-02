साइबर ठगों ने छात्र के खाते से उड़ाए 2.46 लाख

सौरिख , संवाददाता। कस्बा सकरावा में साइबर ठगों ने एक छात्र के बैंक खाते से 2 लाख 46 हजार रुपये पार कर दिए। खाते से लगातार पैसे कटने के संदेश मिलने पर पीड़ित को ठगी का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत साइबर हेल्पलाइन और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। सकरावा निवासी जुनेद पुत्र मेहंदी हुसैन ने बताया कि उसका खाता कस्बे की केनरा बैंक शाखा में है। शनिवार को उसके मोबाइल पर अचानक खाते से पैसे कटने के कई संदेश आए। जब उसने जांच की तो पता चला कि उसके खाते से कुल 2.46 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही छात्र और उसके परिवार में हडक़ंप मच गया। पीडि़त ने बिना देर किए साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और सकरावा थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा बैंक से लेनदेन का विवरण जुटाया जा रहा है, ताकि साइबर ठगों तक पहुंचा जा सके। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में साइबर ठगी की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या संदिग्ध संदेश पर भरोसा न करें और बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।