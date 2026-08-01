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साइबर फ्रॉड: झाझा के शातिर ने एपीके फ़ाइल के जरिए सौ से उपर लोगों को लगाई चपत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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साइबर फ्रॉड: झाझा के शातिर ने एपीके फ़ाइल के जरिए सौ से उपर लोगों को लगाई चपत साइबर फ्रॉड: झाझा के शातिर ने एपीके फ़ाइल के जरिए सौ से उपर लोगों को लग

साइबर फ्रॉड: झाझा के शातिर ने एपीके फ़ाइल के जरिए सौ से उपर लोगों को लगाई चपत

जमुई /झाझा, निज संवाददाता जिले में साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले शातिरों के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। जानकारीनुसार कुछ स्पेशल इनपुट के आधार पर पटना की साइबर सुरक्षा व अपराध पुलिस एवं जमुई साइबर पुलिस के संयुक्त ऑपेरशन में झाझा के बुढ़ीखार गांव से रंजन उर्फ सचिन कुमार की गिरफ्तारी से साइबर फ्रॉड के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके ठिकाने से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं कई तरह के बैंक संबंधी सामग्रियां बरामद की हैं। जमुई के साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार ने भी उक्त तथ्यों की तस्दीक करते हुए बताया कि अब तक की पड़ताल में धराए आरोपित के मोबाइल नं. के विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एंसीआरपी) पर 75 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा उसके पास से बरामद दो बैंक खातों के विरुद्ध भी कुल 47 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आती मिली है। वैसे साइबर शातिरों के शिकार बने उक्त करीब सवा सौ पीड़ितों के खातों से कितनी रकम साइबर अपराधियों ने उड़ाई है, वह आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। वैसे यह रकम करोड़ों में भी हो सकती है। साथ ही पीड़ितों की जमात भी देश के विभिन्न राज्यों की रहने वाली हो सकती है। डीएसपी श्री कुमार के अनुसार उक्त गिरोह ऑनलाइन लॉटरी व लोन आदि के नाम पर ठगी के धंधे में संलिप्त रहा है। सूत्रों द्वारा बताया तो यह भी जाता है कि बरामद मोबाइल से संदिग्द्ध चैट व विदेशी नंबरों से बात के ऑडियो भी मिले हैं। हालांकि, जिस व्यापक पैमाने पर एनसीआरपी पर शिकायतें दर्ज होने एवं साथ ही जिस पैमाने पर आरोपी के ठिकाने से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं बैंक संबंधी अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि इस मामले में अभी तक जितना कुछ खुलासा हुआ है, उससे कहीं और अधिक खुलासा होना अभी बांकी है। इसके अलावा गिरोह में शामिल अन्य शातिरों के चेहरों से नकाब हटना भी अभी बांकी है, जिसको ले साइबर पुलिस गहन अनुसंधान में लगी है。

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क्या थी ठगी की मॉडस ऑपरांडी

डीएसपी श्री कुमार के अनुसार गिरोह में शामिल शातिर कई लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते एवं खाते से जुड़े तमाम कागजात,मसलन चेक बुक, पास बुक व एटीएम कार्ड आदि अपने कब्जे में ले लेते थे। और.....फिर एपीके फ़ाइल के जरिए पीड़ितों की रकम को उन्हीं खातों में ट्रांसफर कराकर, एटीएम से पैसों की निकासी कर लेते थे। ध्यान रहे कि हालिया महीनों के दौरान एपीके फ़ाइल काफी चर्चाओं में देखने को मिली है और उक्त उक्त फ़ाइल के जरिए कभी किसी लिंक या कभी अन्य तरह से ठगी की रकम को लेवल 2,3 आदि से जंप कराकर अपने कब्जे वाले खातों का रुख करा देते थे। बता दें कि उक्त तरीके से कई बेचारों की रकम की ठगी संबंधी कई वाकये देश के विभिन्न राज्यों/शहरों से विगत में सामने आते देखे गए हैं।

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आरोपित के ठिकाने से क्या-क्या बरामद हुआ:

डीएसपी अभिषेक कुमार के अनुसार झाझा थाना क्षेत्र से धराए आरोपित के ठिकाने से 3 मोबाइल, लैपटॉप ,3 वाईफाई डिवाइस, एयरटेल पेमेंट बैंक बायोमैट्रिक, 9 पासबुक व 4 चेक बुक, 2 एटीएम ,3 क्यूआर कोड आदि समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक व नेटवर्किंग संबंधी उपस्कर बरामद हुए हैं।

जिला कौशल विकास समिति की बैठक।

जमुई। कार्यालय संवाददाता

डीएम श्री नवीन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला कौशल विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई , जिसमें युवाओं के हुनर को सही दिशा देने तथा मानव संसाधन के सुदृढ़ प्रबंधन पर मंथन किया गया। डीएम सह जिला कौशल विकास समिति के सचिव ने जिला कौशल विकास योजना 2026-27 के एजेंडा बारे में सदस्यों को बैठक में अवगत कराया।जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शुभम कुमार ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से युवाओं को सोलर पावर प्लांट टेक्नीशिय जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं श्रम अधीक्षक ने आरपीएल कार्यक्रम के तहत फिटर , इलेक्ट्रिशियन एवं प्लंबर जैसे ट्रेडों में कार्यरत कामगारों की कार्यकुशलता बढ़ाकर उन्हें टूलकिट योजना से लाभान्वित करने की कार्य योजना प्रस्तुत की। प्रस्तुत योजना की विस्तृत समीक्षा के उपरांत डीएम ने कहा कि कौशल विकास की नीतियाँ केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर स्थानीय आवश्यकताओं और औद्योगिक माँगों से सीधे जुड़नी चाहिए। इसीलिए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने हेतु जिला स्तर पर अत्याधुनिक लेबर प्रोफाइल पोर्टल के गठन का निर्देश दिया ताकि जमुई के कुशल मानवबल का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार हो सके और उन्हें स्थानीय व बाह्य नियोक्ताओं से सीधे जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सुदृढ़ मार्गदर्शन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकारी विद्यालयों में करियर काउंसलिंग एवं वोकेशनल गाइडेंस के अनिवार्य संचालन का निर्देश दिया। ग्रामीण जीविकोपार्जन एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से डीएम ने कृषि विज्ञान केंद्र को बकरी पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे आजीविका-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार सोनो और चकाई जैसे सीमांत प्रखंडों तक करने हेतु एक सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही युवाओं को उच्च मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जिले में एक अत्याधुनिक एकीकृत आवासीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक रूपरेखा तैयार करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावे जन शिक्षण संस्थान , आईटीआई , पॉलिटेक्निक कॉलेज और एसबीआई आरसेटी को अपने पाठ्यक्रम को वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन करने तथा शत-प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिला कृषि पदाधिकारी हरि मोहन मिश्र , डीईओ धनंजय कुमार पासवान , जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी , कला एवं संस्कृति पदाधिकारी विकेश कुमार , श्रम अधीक्षक सुनील कुमार , एलडीएम लक्ष्मी एक्का आदि पदस्थ बैठक में उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

साइबर ठगी के मामले में कितने पीड़ित हैं?
लगभग सवा सौ पीड़ितों के खातों से ठगी की गई है।
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