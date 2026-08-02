निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर सेवानिवृत्तकर्मी और इंजीनियर से 58 लाख ऐंठे

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर अपराधियों ने फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए सेवानिवृत्त कर्मचारी और एक इंजीनियर से कुल 58 लाख रुपये ठग लिए। शुरुआत में मुनाफा दिखाकर भरोसा जीतने के बाद ठगों ने रकम ऐंठी। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-137 निवासी अजय भेल से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें 11 मई को व्हाट्सऐप पर शेयर बाजार में निवेश से जुड़ा संदेश मिला। इसके बाद उनकी बातचीत श्रेया कुलकर्णी नाम की महिला से हुई, जिसने खुद को फिनसोल सिक्योरिटी कंपनी का निवेश प्लानर बताया। महिला ने उनसे फिनसोल सारथी नाम का ऐप डाउनलोड कराया और उसी के जरिए निवेश शुरू कराया।

शुरुआत में पांच हजार रुपये का मुनाफा दिखाकर अजय का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद अजय ने 26 जून तक कई किस्तों में 44 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। ऐप पर उनका पोर्टफोलियो एक करोड़ रुपये से अधिक का दिखाया गया। जब उन्होंने रकम निकालने के लिए आवेदन किया तो ठगों ने टैक्स के नाम पर और रुपये जमा कराने की मांग की। अतिरिक्त रकम देने से इनकार करने पर ठगों ने संपर्क बंद कर दिया।सेक्टर-47 निवासी वैभव, जो पेशे से इंजीनियर हैं। वह भी इसी तरह धोखाधड़ी का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर 14 लाख रुपये निवेश करा लिए। बाद में रकम वापस नहीं मिली। दोनों पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर मिले निवेश संबंधी प्रस्तावों पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें और केवल सेबी से पंजीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही निवेश करें।